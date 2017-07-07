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﻿紐約女警巡邏車內遭轟頭亡

2017-07-07 列印
　　美國紐約發生殺警案，一名女警殉職。案發在周三凌晨約零時三十分，殉職女警米利亞與同袍駕警車駛至紐約市布朗克斯區，並將警車停泊在路旁，疑兇突然走近警車，二話不說，隔着玻璃朝法米利亞頭部開槍，之後逃離現場，同袍立即要求增援，大批警員接報到場搜索疑犯下落，在一個街口外發現疑犯手持一枝左輪手槍，雙方展開對峙，警員連開二十槍將他擊斃。警方其後證實，疑犯是三十四歲的邦茲，他二○○六年因搶劫案被判監八年，一三年獲准假釋，監視期原定明年五月結束，警方相信他一向仇視警察。
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