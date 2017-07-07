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﻿大堡礁免列「瀕危」名錄 Great Barrier Reef avoids 'in danger' list

2017-07-07 列印
　　 Unesco has decided not to place the Great Barrier Reef on its official list of World Heritage sites "in danger". Australia welcomed the decision as support for its conservation measures.　BBC

　　聯合國教科文組織決定不把大堡礁列入官方「瀕危」世界遺產名錄。澳洲歡迎這項決定，認為是對其保育措施的支持。　英國廣播公司
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