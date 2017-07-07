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﻿割價！大堡礁小島只賣386萬

2017-07-07 列印
        澳洲一名業主近日放售位於著名景點大堡礁附近的私人小島，島主原本開價八十五萬美元（約六百六十三萬港元），惟因反應冷淡，島主決定減價促銷，將售價大幅調低，減至四十九萬五千美元（約三百八十六萬港元）。該小島距離昆士蘭州中部伊利穆帕克鎮僅五公里航程，買家成為島主，可獨自或與三五知己、親友在島上享受寧靜假期，在私家海灘上日光浴，欣賞無敵美景，仲可以細聽浪濤拍岸或享受垂釣樂趣。
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