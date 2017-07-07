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﻿比利時玫瑰花園 裁種古老品種玫瑰

2017-07-07 列印
　　比利時首都布魯塞爾西南方有一個佔地逾十公頃的玫瑰花園，是比國最大玫瑰園，內裏種植了來自二十六個國家超過三千個品種的玫瑰，遊客在六月開始的玫瑰花開季節遊覽時，不但感受到數十萬朵花盛開時花香氣四溢、色彩斑斕；更可欣賞一九○九年，甚至一七九○年、一八二三年、一八五○年品種的古董級玫瑰花，加上花園門口有一座十六世紀城堡，遊人漫步其中，猶如時光倒流返回二百年前的歐洲。
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