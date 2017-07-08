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﻿九州暴雨成災 真子推遲訂婚

2017-07-08 列印
　　日本九州暴雨成災，至今造成七死最少二十六人失蹤，其中以福岡、大分兩縣災情最嚴重損失，而北九州市部份河流氾濫，當局要求市內四萬九千名居民緊急疏散；福岡、大分、熊本三縣合共約十四萬二千人要緊急疏散。原定今日訂婚後，與未婚夫一同會見記者的日皇明仁長孫女真子公主，鑑於雨災導致逾三十人死亡或失蹤，皇室在國民遭遇不幸時舉行喜慶活動顯然不妥當，昨臨時決定消取訂婚記者會，亦意味二人推遲訂婚儀式。
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