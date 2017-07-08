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﻿俄涉干預美大選 特朗普指奧巴馬沒行動

2017-07-08 列印
　　美國總統特朗普將趁在德國出席二十國集團峰會之機，首度會晤俄羅斯總統普京；但他周四出訪波蘭時突然承認，俄國去年或干預美國總統選舉，讓他成功入主白宮；但他同時認為，其他國家亦可能參與其中，但無人會知道真實情況；特朗普再次批評前總統奧巴馬，既然得悉指俄國干預大選，為何在去年八月至十一月期間一直沒有採取任何行動。他又批評俄羅斯在製造不穩定，並指美國正與波蘭等盟國合作，應對俄方行為。克里姆林宮對特朗普指控感到失望，並指美方應對方法，顯示該國對美俄未來關係發展缺乏了解。
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