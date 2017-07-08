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﻿達美航空頭等乘客襲擊服務員

2017-07-08 列印
　　美國達美航空一班由美國西雅圖飛往北京的航班，周四傍晚在塔科馬機場起飛後約四十五分鐘，頭等艙一名男乘客突然襲擊一名空中服務員，並企圖闖入駕駛艙其他乘客見狀即時與空中服務員合力制服對方，混亂間有兩名乘客、一名空中服務員受傷。航班之後折返西雅圖，當晚約七時四十五分安全降落，警員登機帶走疑犯調查；聯邦調查局亦介入，初步相信事件不涉國家安全威脅。航空公司之後安排受影響乘客轉乘另一航班繼續行程。
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