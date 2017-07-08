波蘭第一夫人拒握手 特朗普慘食檸檬
大批市民各區迎航母 遼寧號掀追艦狂熱
萬眾矚目的中國第一艘航空母艦「遼寧號」編隊昨晨抵港，並於今、明兩日首度開放予公眾參觀。全城隨即掀起「追艦」熱潮，港島沿岸多處地點昨清晨聚集大批市民，部份更帶備各種攝影器材捕捉「遼寧號」進港一刻，十分雀...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
男乒棄賽被扣25分 乒壇一哥地位恐動搖
國家乒乓球隊男子隊數名隊員、教練，因不滿總教練劉國梁調職，上月突然在國際乒聯世界巡回賽中國公開賽中棄賽，國際乒聯昨日公佈對三名涉事球員馬龍、樊振東、許昕的處分，乒聯扣除各人世界排名積分二十五分，但他們仍佔世界前三名。惟分析認為，在此消彼長情況下，其他國家球員隨時伺機迎頭趕上，或威脅中國世界乒壇一哥地位。 國際乒聯昨公佈最新世界排名，馬龍、樊振東、許昕仍穩佔三甲席位，惟張繼科因缺席日本公開賽，在中國公開賽中因傷退賽，導致德國名將奧恰洛夫反超前，現時世界排名第五。排名表亦顯示，馬龍、樊振東、許昕因在中國公開賽中棄賽，乒聯決定扣除各人世界排名積分二十五分，馬龍最終積分是三...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
漢堡逾萬人上街 G20示威爆警民衝突
二十國集團峰會（G20）昨在德國漢堡揭幕，連日來大批反全球化示威者在該市聚集，到峰會前夕，一批反對資本主義份子向警察投擲石塊、玻璃瓶，又放火焚燒雜物，警方發射水炮、胡椒噴霧驅散示威者。 約一萬三千人周四在漢堡市中心參加「歡迎來地獄」遊行，抗議全球化。遊行原本和平進行，其間約一千名極左激進對資本主義份子趁機搗亂，與在維持秩序警員爆發肢體衝突。 其間有滋事份子向警員投擲石塊、玻璃瓶，又放火焚燒雜物、破壞店舖櫥窗，亦有人在建築物天台放煙花爆竹；警方喝令群眾散去，惟激進份子並無理會，當局之後動用水炮車、警棍、胡椒噴霧驅散示威者。 主辦單位急忙宣佈取消遊行，但數以千計示威者不...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
63 Pokfulam入場價575.4萬
位於西營盤、九龍建業旗下的63 Pokfulam周四公佈首批70伙價單，發展商提供最高售價10%折扣，開放式戶折實最平575.4萬元入場，發展商並即日開放示範單位予公眾參觀。 九龍建業市務及銷...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中資金融股偏軟 騰訊跌1% 恒指挫124點
港股周五隨外圍下跌，同時受騰訊（700）股價及多隻重磅中資金融股下跌拖累，恒指最多跌149點，於25300見支持，尾市重上25400，全日跌124點，成交逾700億元。以全周計，恒指累積下跌423點或1.64%；國指累積下滑113點或1.09%。 英皇證券研究部總監陳錦興指，鑑於騰訊仍有向下調整壓力，港股短線表現或續受影響而偏軟，恒指短線或下試25000，若跌穿此水平，下個支持位於24800。 港股周五承接美股周四跌勢，恒指低開88點，報25377，甫開市已跌穿25400，其後於騰訊及多隻重磅中資金融股下跌拖累，一度低見25315，最多跌149點，於25300見支持...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
神鋒誓言士哥報國 東道主去馬
美洲金盃主辦國美國周六登場，於B組首輪迎戰巴拿馬。前鋒當姆戴亞上場友賽首次為東道主上陣即取得處子球，矢言有信心繼續士哥報答國家，勢趁對手近況平平再次數胡領軍先拔頭籌，讓球主客和讓一球「主勝」可捧。（香港時間周日凌晨4:30開賽） 東道主美國主帥艾雲拿在今屆金盃徵召不少新面孔，其中廿六歲前鋒當姆戴亞在上場友賽表現突出，處子戰就有一記士哥，助國家隊主場2:1力挫加納。艾雲拿也甚欣賞此子︰「他個人質素不錯，首場國際賽的表現已經令我相當滿意，最重要是他要一直保持勤勞、認真的態度。」這位效力肯薩斯體育會的射手亦承諾︰「我相信未來國家隊的路仍很漫長，為國家效力帶來一種無上光榮，...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
開餐掃貨 激抵三折廚具
不時入廚的Zoey，自言對廚具有要求，遇上多個廚具品牌進行夏日優惠，當然要介紹給各位好姊妹。最近知名的美亞廚具就以開倉價清貨，一於幫廚房換新裝！ 限定優惠送禮品 美亞廚具旗下擁有20多個國際知名品牌，...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
生父係活佛？ 兒子身材似前度周文健 關淑怡15歲餅印囝激高
50歲嘅關淑怡（Shirley）今年3月涉於愉景灣酒店餐廳吵鬧，事後被控刑事恐嚇及普通襲擊罪，案件押後至下周一(10日)再聆訊。雖有官司纏身，但Shirley好在有唯一至親、15歲愛子關浚賢貼身呵護。...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巴士的點評——北洋艦隊敗亡的故事
中國航母遼寧艦訪港，成為熱門新聞。有香港市民見到國家的第一首航母，在內地尚未公開開放，便駛來香港讓本地市民參觀，十分自豪；也有不喜歡國家的人，在網上把遼寧艦批評為「一舊廢鐵」。我屬於前者，希望國家富強，有能力可以保護我們。 現時擁有最多航母的國家是美國，正在服役的有十一艘，雄霸全球。新興國家之中，除了中國之外，只有印度擁有一艘航母超日王號。中國尚有兩艘航母還在建造當中，正努力打造航母團隊。由於中國的海岸線長，領海較大，要有航母保衞國土和領海。 習近平最近來港訪問，發言中提到當年滿清有八十萬大軍，卻敵不過英國的一萬人軍隊，最後要拱手割讓香港。中國清朝的海軍戰爭史，同樣慘痛。曾...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
閘中尋寶——龍城勁將進度佔先
周日頭場新馬賽五匹初出馬中，以苗廐「龍城勁將」（圖）進度較好，此駒自四月底起已試了三課閘，見其前速不俗，與舊馬同試亦走勢輕鬆，以兩歲計已算有競爭力。賀廄「威武再現」屬應屆拍賣會出品的德國馬，試了兩課閘...
2017-07-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6