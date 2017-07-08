 Advertisement
  • 2017年7月8日 星期六
  • 27º
  • 90%
熱門： 林鄭港姐鄧桂思雙酚A鷹君

日報新聞 > 國際

﻿波蘭第一夫人拒握手 特朗普慘食檸檬

2017-07-08 列印
美聯社
Previous Next

        美國總統特朗普每次會晤外國領袖，均會上演握手角力戰，他與第一夫人梅拉尼婭周四訪問波蘭，與總理杜達、其夫人阿加塔合照後，伸出手欲與阿加塔握手時，對方無視他，先與梅拉尼婭握手，特朗普顯得有點錯愕，露出無奈表情；而兩名第一夫人握手後，阿加塔始回頭與特朗普握手，特朗普報以微笑，現場氣氛尷尬。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd