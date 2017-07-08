 Advertisement
  • 2017年7月8日 星期六
  • 27º
  • 90%
熱門： 林鄭港姐鄧桂思雙酚A鷹君

日報新聞 > 國際

﻿四英漢全裸高空跳傘籲國家團結

2017-07-08 列印
        英國去年公投通過「脫歐」後，國家撕裂至今仍未復原。四名英國男子日前在非洲國家肯尼亞一個海灘上方約六千八百二十八米高空，一絲不掛背着降落傘躍出機艙，希望透過裸體高空跳傘方式，呼籲經歷激烈脫歐公投後的英格蘭、愛爾蘭、威爾斯、蘇格蘭能團結一致，並嘗試裸體高空跳傘紀錄。其中一人表示裸體跳傘較想像般還冷，高速下墜時整個人都凍到麻痹。據裸體高空跳傘促進會紀錄顯示，目前裸體高空跳傘最高高度紀錄是五千四百八十六米。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd