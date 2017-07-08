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﻿查理五世守墓石獅 成交價逾9000萬

2017-07-08 列印
網上圖片
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　　一對在法國大革命期間失蹤，已故法國國王查理五世陵墓一對守墓大理石獅子，周四在英國倫敦一個拍賣會內，以九百三十五萬英鎊（約九千四百二十四萬港元）成交。石獅出自十四世紀法國藝術家博納沃之手，共花兩年時雕刻而成，兩隻石獅雕工細膩，驟眼看來沒有分別，但其實兩者造型各有分別，一隻是閉口，另一隻則是張口露出牙齒。據悉，法國大革命後，兩隻石獅一直由英國收藏家珍藏，已離家鄉逾兩世紀。
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