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﻿以女兵上載性感照 粉絲暴增變網紅

2017-07-08 列印
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　　以色列實行徵兵制，不論男女皆要入伍受訓服役。二十二歲以色列美女梅里博夫斯基，不但將穿着軍裝持槍執勤照片上載社交網站Instagram，更上載多款着便服，甚至比堅尼泳衣的火辣性感照片，結果追隨粉絲數量不斷增加，近日更發生粉絲暴增情況，不少網民更稱讚她是全球最火辣女兵。粉絲愛戴令梅里博夫斯基受寵若驚，她近日已將帳號暫時設為限定閱覽，希望減慢粉絲增加速度。
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