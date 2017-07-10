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﻿林寶堅尼超跑 英國做的士

2017-07-10 列印
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        意大利、杜拜擁有由超級跑車改裝而成的警車，英國亦不讓他人專美，英格蘭東部林肯郡議會日前批准一間的士車行的申請，向一輛林寶堅尼Huracan Coupe超級跑車發出執照。該款跑車搭載一個五點二升V10引擎，馬力達六百一十匹，由停頓加速至時速一百公里僅需三點二秒，相信是史上最快速的士。雖然林寶堅尼的士相關保險手續尚未辦妥，現時仍未開始載客，已引起廣泛討論，不少人表示不介意付出較貴車資享受一次超跑之旅。
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