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﻿水底音樂會 宣揚保育訊息

2017-07-10 列印
美聯社
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        美國佛羅里達州有多個著名潛水勝地，當地島礁國家海洋保護區上周六舉行一場別開生面的水底音樂會，吸引四百人參加。參加者除穿着傳統潛水衣外，亦有人穿着奇裝異服，甚至變身美人魚，在水底「演奏」由當地一名藝術家創作的道具樂器，參加者其實是透過水底揚聲器，收聽一個電台特輯音樂目，同時宣揚保育珊瑚礁訊息。參加者形容，水底音樂欣賞經驗有如置身仙境，音量雖不大，但極度清晰，且音樂似乎全身可以感受，而非只是透過耳朵聽到。
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