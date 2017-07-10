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﻿伊萬卡代父開G20峰會捱轟

2017-07-10 列印
  美國總統特朗普就職後不斷遭人批評用人唯親，第一千金伊萬卡、女婿庫什納更毫不避嫌擔任總統顧問。伊萬卡日前以代表團成員身份，隨團到德國出席二十國（G20）集團峰會，其間她一度代替父親與多國領袖同坐參與會議，結果惹來猛烈批評。白宮官員強調，領袖因事離座，由代表團成員短暫代替，是國際會議慣常做法。

  德美英中等六國領袖、世界銀行及國際貨幣基金組織等國際組織負責人上周六閉門討論世銀援助非洲發展計劃時，坐在中國國家主席習近平、英國首相文翠珊中間的特朗普起身離座，伊萬卡隨即從後排補上，直至其父重返回圓桌。

　　一名俄羅斯代表團成員拍攝該場面，並上載社交網站twitter，即時惹來網民猛烈抨擊；更有學者質疑，伊萬卡只是紐約名媛，不熟悉世界議題，為何能代表美國與各國領袖並排而坐。

　　白宮官員事後強調，領袖因事離座，由代表團成員短暫代替，是國際會議的慣常做法。

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