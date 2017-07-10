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日報新聞 > 國際

﻿三K黨集會遇敵對抗議 KKK rally met by rival protests

2017-07-10 列印
         A march by supporters of the white supremacist Ku Klux Klan (KKK) group in the US state of Virginia has been met by hundreds of rival demonstrators.　BBC

　　在美國維珍尼亞州，白人至上主義組織三K黨的支持者舉行的一場遊行，遇到數以百計敵對示威者抗議。　英國廣播公司
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