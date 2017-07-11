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﻿特朗普晤普京：美俄應向前看

2017-07-11 列印
美聯社
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　　美國總統特朗普、俄羅斯總統普京上周在德國出席二十國集團峰會期間首度會晤，特朗普周日在社交網站表示，儘管美俄在敍利亞、烏克蘭等問題存有分歧，但兩國應向前看，建立建設性合作關係。

　　特朗普周日在社交網站Twitter發文，承認與俄國在敍利亞、烏克蘭等問題上存有分歧，其黨友更建議對俄國實施新懲罰措施，惟他認為兩國應向前看，建立建設性合作關係，且不排除放寬對俄制裁。會上普京否認俄羅斯干預去年美國總統大選，而特朗普拒絕回應是否接納對方解釋，但透露雙方曾討論合作建立一個「網絡安全單位」，防止黑客襲擊。該建議惹來民主、共和兩黨激烈反響；特朗普之後再發文，表示自己亦不相信該建議可以實行。
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