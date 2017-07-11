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﻿為取希拉莉黑材料 特朗普長子晤俄律師

2017-07-11 列印
　　美國總統特朗普團隊涉嫌通俄事件沒完沒了，當地傳媒繼日前報道，特朗普長子唐納德、女婿庫什納、競選團隊主席馬納福特曾密會與克里姆林宮有聯繫的俄羅斯律師後，再引述白宮消息稱，該律師答允向特朗普陣營提供民主黨參選人希拉莉黑材料，唐納德與對方會面，是希望取得有助其父選情資料。唐納德則發表聲明，承認曾與俄國律師韋塞爾尼斯卡亞會面，得悉部份民主黨資助人、希拉莉支持者與俄國有聯繫，惟對方無法提供實質證據；他強調妹夫庫什納、馬納福特當時並不在場。
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