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日報新聞 > 國際

﻿墨監獄打鬥釀28死 Mexico prison fight leaves 28 dead

2017-07-11 列印
　　A fight between rival gangs in a prison in south-western Mexico has left at least 28 inmates dead. BBC

　　在墨西哥西南部一座監獄裏，敵對幫派發生打鬥，至少造成二十八個囚犯喪命。　英國廣播公司
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