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﻿天氣異常乾旱 羅馬市關閉飲水噴泉

2017-07-11 列印
        意大利近日天氣炎熱，羅馬政府卻下令關閉街上三十個提供免費乾淨飲用水的飲水噴泉，措施令部份當地居民嚴重不滿，批評政府剝奪市民飲水權益，強迫他們購買昂貴的礦泉水。

  食水公司解釋，因天氣異常乾旱，決定暫時關閉部份飲水噴泉，同時展開更換舊水管工程。有環保團體支持決定，認為該措施可紓緩布拉恰諾湖水位下降問題；並指，雖然飲水噴泉僅佔羅馬整體供水量百分之一，但暫停供水可協助維持下水管乾淨，保證有足夠水份灌溉公共空間內的植物。
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