 Advertisement
  • 2017年7月11日 星期二
  • 31º
  • 71%
熱門： 紅磡奪命意外拖婆婆手帶路歐陽佩珊偷人奶美少女戰士

日報新聞 > 國際

﻿不滿銀行服務態度 俄漢聘脫衣舞孃示威

2017-07-11 列印
  俄羅斯一名男子因不滿聯邦儲蓄銀行莫斯科一間分行員工冷淡對待他，日前帶同兩名脫衣舞孃到該分行，聲稱要教導銀行職員待客之道。網上流傳短片顯示，該名男子話畢便隨即播放音樂，兩名脫衣舞孃隨着節拍扭動身體，在銀行員工面前輕解羅衣，舞孃甚至跳上銀行桌椅做出種種挑逗動作。銀行公關證實，事件在五月初發生，該分行事後已報警，並稱該名男子的行為已違反《流氓罪》，暫時未知警方有否採取任何行動。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd