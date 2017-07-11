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﻿日天才鍬形蟲畫作eBay拍賣

2017-07-11 列印
  日本一隻鍬形蟲甚具繪畫天份，主人將其作品在拍賣網站放售。該隻叫Spike的鍬形蟲是由旅日美籍英語教師曼迪飼養，曼迪一次開玩笑性質將一支筆交給牠，Spike用雙角「握着」筆在紙遊走，畫出線條圖案，且甚具美感；曼迪之後替Spike開設社交網站專頁上載其畫作，吸引大量粉絲讚好；她又嘗試在eBay拍賣Spike畫作，至今叫價達三百一十一美元（約二千四百二十港元）。曼迪稱，會將賣畫一成半利潤捐贈瀕危動物信託基金。
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