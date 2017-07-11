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﻿英女皇任命 首位黑人侍從武官

2017-07-11 列印
  英女皇伊利沙伯二世日前任命加納裔皇家近衞騎兵軍官特武馬西安克拉為其個人助理，是英國歷史上首位黑人皇室侍從武官。特武馬西安克拉在非洲加納出生，一九八二年隨父母移居英國，他在倫敦瑪麗皇后學院、桑德赫斯特皇家軍事學院畢業後加入英國皇家藍軍騎兵團，成為史上首位黑人皇家近衞騎兵，曾參與阿富汗戰爭；威廉王子大婚時他更擔任護衞指揮官。侍從過往只是負責照顧國君馬匹，但現時已變成專責協助女皇處理公務，及接待貴賓。特武馬西安克拉將在年底履新，任期三年。
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