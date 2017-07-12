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﻿伊萬卡G20代開會 特朗普發文護女

2017-07-12 列印
　　美國總統特朗普日前在德國漢堡出席二十國集團（G20）高峰會議時，其女兒伊萬卡一度坐在他的座位上代他開會，備受各方抨擊。特朗普周一作出反擊，聲稱如果捲入這場風波的不是其女兒，而是前總統丈夫克林頓和希拉莉的女兒切爾西的話，傳媒便會齊聲唱好，切爾西對此番言論大感不滿，與特朗普隔空罵戰。

　　上周六的會議舉行期間，特朗普一度離席，走到會場外與印尼總統維多多會面。原本坐在特朗普後的伊萬卡此時走上前，坐在特朗普的座位上，取代他開會，她的左右兩旁分別是中國國家主席習近平和英國首相文翠珊。

  按照慣常做法，若總統不在席，會由一名高級官員暫代，因此特朗普的做法引來抨擊。

　　特朗普周一在社交網站Twitter發文指，當時他與日本首相和其他國家領導人進行短暫會晤，故由伊萬卡暫代，形容做法「非常標準」，東道主德國總理默克爾也表示同意。
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