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﻿加航滑行道降落險釀空難

2017-07-13 列印
　　美國三藩市險發生嚴重空難，加拿大航空一班客機日前準備降落三藩市國際機場時，其間疑因機師疏忽，誤將滑行道當作跑道，當時四架飛機在滑行道等候起飛，幸其他機師發現加航出錯，即時通知控制塔使客機取消降落以及重飛，避免一場浩劫。

　　事發在上周五深夜，加航編號AC759客機由多倫多飛抵三藩市，機場控制塔當時指示該航班使用28R跑道降落，其間疑因機師疏忽，誤將與28R平行排列的C滑行道當作跑道。

　　據悉，當時AC759當時載有一百三十五名乘客、五名機員，而C滑行道上有四班等候起飛航機，其中一名機師發現AC759迫近時，即時通知控制塔，空管人員要求加航機師立刻取消降落，啟動重新進場程序，加航客機最終在四班航機上空掠過，總算有驚無險。

　　聯邦航空管理局形容今次事件「非常罕見」，三藩市國際機場已與管理局合作調查事件。
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