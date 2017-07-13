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﻿安倍改組內閣 外相萌退意

2017-07-13 列印
　　日本首相安倍晉三民望跌至第二次上台執政後最低點，消息透露，安倍欲在下月初大幅改組內閣，撤換半數或以上閣員。據悉，外相岸田文雄亦表明希望退出內閣。

　　傳媒引述政府、執政自民黨消息報道，安倍已着手研究改組內閣，或在下月公佈消息，現時十九名閣員中，將有最少一半遭撤換。據悉，安倍希望透過大幅改組內閣，挽回閣員失言而導致東京都議會選舉慘敗局面。

　　報道又稱，岸田最近向親信表示，出任外相一職已久，他不拘泥於成為戰後任期第二長外相的虛榮，希藉改組之機退出內閣；但亦有消息稱，若安倍親自挽留岸田，他或許會留任。
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