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﻿美軍「薩德」系統 成功攔截中程導彈

2017-07-13 列印
　　北韓上周成功試射「火星14」洲際彈道導彈後，美軍周二第十四次測試薩德導彈防禦系統，空軍一架C-17運輸機在夏威夷以北空域發射一枚導彈，模擬北韓導彈來襲，部署在阿拉斯加科迪亞克島的太平洋太空港發射場薩德系統，隨即發射導彈，成功追蹤並攔截模擬該枚導彈。據悉，美軍從第一次測試薩德系統至今，均成功命中目標。美國導彈防禦局表示，測試再次顯示薩德系統有能力攔截並摧毀彈道導彈，能保護美國國民、美軍、盟友免受日益增加的導彈危機威脅。
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