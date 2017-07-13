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﻿荷蘭建巨型浮島增「土地」

2017-07-13 列印
        荷蘭土地不足，加上大部份國土位處水平面下，隨時面對海水淹沒威脅。荷蘭海事研究所研究員構思出一個與環境共存方法。研究人員計劃利八十七個不同面積、由水泥鋼材組成三角形漂浮組件，合併成浮台 ，測試成功後會在二十年內利用相同方法建造一個延伸至一千五百至二千米長，或成為總面積達三平方公里的巨型漂浮島，供應額外土地用作興建住宅、港口、養殖場或公園。研究人員已開始在巨型水槽測試飄浮島模型面對風、波浪、暴風雨、潮汐變化出現的各種問題。
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