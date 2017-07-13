 Advertisement
  • 2017年7月13日 星期四
  • 32º
  • 73%
熱門： DSE紅磡奪命意外林鄭月娥歐陽佩珊謝師宴

日報新聞 > 國際

﻿英國「小莫內」 身價突破2000萬

2017-07-13 列印
　　有「小莫內」之稱的英國少年畫家奇耶洛，二○○八年僅五歲時首次執起畫筆，便展現出驚人天賦，翌年其父母替他畫首次畫展，其大師筆觸般令不少藝評人驚訝，展出十九幅畫作全數售出；自始奇耶洛聲名鵲起，之後他每年舉辦畫展，作品受到不少收藏家青睞，最貴一幅售價為五萬五千英鎊（約五十五萬二千港元）。據悉，現年十四歲的他身價逾二百萬英鎊（約二千萬港元），但奇耶洛強調，絕不會為錢出賣靈魂，只畫可以觸動他的景物，若沒有感覺，就不會畫。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd