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﻿星大學生研「益生菌啤酒」

2017-07-13 列印
　　啤酒與健康向來處於對立面，但新加坡國立大學食品科學技術學系四年級學生陳美芝，近日成功全球首款含有益生菌的啤酒。益生菌具調整腸道內微生物平衡、提升人體免疫力功能，它經常出現在乳酪、活性乳酸飲品內，惟啤酒的啤酒花酸卻會殺死益生菌。而陳美芝幾經測試後，選用能抗啤酒花酸影響的L26益生菌，現時每百毫升「益生菌啤酒」約含有十億個益生菌，大學已將「益生菌啤酒」申請專利，並計劃與業者合作生產推出市場。
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