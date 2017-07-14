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﻿杜拜在建摩天輪全球最大

2017-07-14 列印
        直徑達二百一十米的杜拜「Ain Dubai」摩天輪，正如火如荼施工，目前已組合超過半數支架。落成後它將超越美國拉斯維加斯直徑一百六十七米的摩天輪「High Roller」、籌備中直徑為一百九十二米的紐約摩天輪「New York Wheel」、直徑一百三十五米的英國「倫敦眼」，成為全球最高、最巨大摩天輪。「Ain Dubai」設有四十八個客艙，最多容納一千四百名遊客，預料啟用後會成為杜拜的新地標。
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