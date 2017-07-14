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﻿加國女太空人當新總督

2017-07-14 列印
　　加拿大總理杜魯多提名五十三歲的退役女太空人帕耶特，今年十月接替年屆七十六歲高齡的約翰斯通，擔任第二十九任加拿大總督。帕耶特在魁北克省蒙特利爾出生，一九九九年、二○○九年曾乘坐美國太空穿梭機奮進號、發現號升空，她亦是首位派駐國際太空站的加拿大太空人。總督是加拿大國家元首、英女皇伊利沙伯二世當地代表，總督人選是由總理提名、女皇任命。總督名義上是加拿大三軍總司令，但無政治實權，主要是擔當禮儀角色，例如為總理、首席大法官、內閣部長監誓、簽署法議成為正式法例、必時要處理憲政爭議。
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