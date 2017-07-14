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﻿特朗普不知長子晤俄律師

2017-07-14 列印
  特朗普表示，事前不知唐納德與俄國女律師韋塞爾尼斯卡亞會面，他亦是透過相關報道得悉事件，但認為其子並無犯錯，亦不會怪責他；更稱，若是其他政治人物家屬，亦會採取相同做法。

　　他指，上周在德國漢堡曾與俄國總統普京舉行雙邊會談，期間他兩度直接詢問對方俄國有否干預美國情報部門、美國大選，普京明確回覆沒有。

　　特朗普又稱，相對自己當選，估計俄方更樂見希拉莉入主白宮，因為他願意增撥資源，建立一支強大的美國軍隊，而希拉莉則希望縮減軍費；他亦想開放礦業、天然氣、壓裂油等，認為希拉莉成為美國總統更符合俄羅斯利益。
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