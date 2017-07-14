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﻿南極冰架斷裂形成巨型冰山

2017-07-14 列印
　　科學家證實，南極洲拉森C冰架日前斷裂，形成一座面積約六千平方公里的巨型冰山，是有史來最巨型冰山；但科學家認為，即使冰山完全融化亦不會導致全球水位上升。

　　英國斯旺西大學周三表示，一條貫穿拉森C冰架的裂縫，周一開始斷裂，當日完全斷裂，形成一座面積約六千平方公里、佔冰架整體面積約一成的巨型冰山，其面積相當於德國首都柏林近七倍、較美國特拉華州更大，是有史來最巨型冰山。

　　拉森A、B冰架因南極半島海水溫度變暖，先後在一九九五年、二○○二年崩解消失，科學家在二○一○年首次在拉森C冰架發現裂縫，裂縫不斷延伸；到今年五月，裂縫在一周內已延伸約十七公里。

　　科學家相信，拉森C冰架將來會繼續發生斷裂情況。
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