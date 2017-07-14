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﻿FBI提名局長：只效忠美國憲法

2017-07-14 列印
　　美國總統特朗普上月提名上月提名司法部前助理部長克里斯托弗出任聯邦調查局局長，克里斯托弗出席周三出席參議院司法委員會聽證會時表示，聯調局工作是建基於事實、法律、不偏不倚追求公義，他一旦通過提名成為局長，只會效忠美國憲法、法律。且嚴格地保持獨立、堅守原則，倘若有人施加政治壓力，他寧提請辭亦絕不屈服。對於特朗普形容通俄醜聞調查工作是「政治迫害」，克里斯托弗表明不認同，相信領導調查工作的特別檢察官米勒會公平公正調查事件。
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