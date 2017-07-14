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日報新聞 > 國際

﻿印漢因晚餐遲來而殺妻 Indian man kills wife over dinner delay

2017-07-14 列印
  Police in India say they have arrested a 60-year-old man who fatally shot his wife for serving his dinner late.

BBC

  印度警方說，他們拘捕了一名六十歲男子，他因妻子遲奉上晚餐而槍殺她。

英國廣播公司
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