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﻿杭思朗收集月球塵土 拍賣估價3120萬

2017-07-15 列印
        首名登月太空人杭思朗收集月球塵土帶返地球，下周四將在紐約拍賣，估計成交價可達二百至四百萬美元（約一千五百六十萬至三千一百二十萬港元）。杭思朗一九六九年乘坐阿波羅十一號登陸月球，成為踏足月面第一人。當時他用個普通布袋盛載月球塵土、石塊樣本返回地球，其後月球塵土輾轉流入民間。兩年前，一名美國民眾在警方拍賣會內投得該袋月球塵土，並交由美國太空總署檢定，最後確認是真正月球塵土。總署其後展開法律程序欲取回塵土，惟法官終頒令買家擁有該袋月球塵土。
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