遊客自拍 撞展品如骨牌全倒
「加料」宣誓違法 被裁定無效 四子失議席須回水1300萬
政府「追擊」四名民主派議員梁國雄、劉小麗、羅冠聰及姚松炎，指其就職宣誓違法，要求法庭取消四人議員資格，高等法院昨天裁定政府勝訴，裁定四人去年十月十二日的宣誓無效，褫奪他們的議席。四人除了要支付律政司高...
2017-07-15
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劉曉波臨終妻子在側 遺體送殯儀館待火化
內地異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波前日傍晚因肝癌病逝，終年六十一歲，當局至今並無公佈其遺體下落，其家屬亦行蹤不明。劉曉波生前好友指，相信遺體已舁送瀋陽殯儀館等待火化。瀋陽司法局昨午在網站上載劉曉波救...
2017-07-15
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讚馬克龍夫人身材好 特朗普言行粗俗被轟
美國總統特朗普伉儷首度出訪法國，法國總統馬克龍夫婦陪同參觀一間博物館時，特朗普不改其口不擇言本色，突然稱讚法國第一夫人身材好，嚇得對方後退一步。事後不少人批評特朗普言行粗俗。 馬克龍、夫人特羅尼厄周四陪同特朗普、梅拉尼婭參觀巴黎榮譽軍人院博物館，四人其後在博物館外等候座駕。當專車抵達時，四人互相道別，特朗普之後望向特羅尼厄並上下打量，之後盛讚對方擁有美好身段，接着再向馬克龍重複該番說話，然後又稱讚特羅尼厄美麗。 特羅尼厄明顯被對方言論嚇得措手不及，先捉着美國第一夫人梅拉尼婭手臂，再後退一步，而梅拉尼婭則尷尬微笑。 事後不少網民在社交網站留言批評特朗普言行粗俗，直斥他...
2017-07-15
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半島豪庭飽覽維港景
安坐家中，可以望到維港煙花海景，相信是不少人置業指定景觀，今次便為大家介紹紅磡半島豪庭一個罕有複式單位，實用面積1,790方呎，四房一套房，大廳向西南方，全落地臨海玻璃，近距離飽覽銅鑼灣、灣仔、中環至...
2017-07-15
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內房股力撐 穩收26350點 恒指五連升 累漲1048點
港股五連升，恒指周五一度高見26416點，其後雖曾數度出現好淡爭持，最終於中海外（688）力撐及內房股追落後下，尾市穩站於26350之上，全日升43點，成交逾775億元。以全周計，恒指累升1048點或4.14%；國指累積上揚476點或4.65%。 港股連升五個交易日，恒指周五延續升勢，高開70點，報26416點，已為全日高位所在，早市初段出現短暫倒跌，最多跌50點，低見26295點，於此水平回穩後再展升勢，午後兩度出現好淡爭持，於中海外及華潤置地（1109）力撐下，大市重越26350，恒指收報26389點，升43點或0.16%；國企指數收報10728點，上漲50點或...
2017-07-15
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哥帥5億添右閘 城池翻新
去季入主曼城後，哥迪奧拿即進行改造工程，先整頓前中後三線中軸。這名西班牙籍領隊今夏進行第二步計劃，就是左右兩路大換血，據報周四已和熱刺達成協議，以平後衛世界紀錄的五千萬鎊（約五億一千萬港元）購入右閘基爾獲加，同時摩納哥左閘班捷文文迪亦將以四千萬鎊加盟。 曼城去季四大皆空，故哥迪奧拿今夏進行第二步計劃邊路大換血。他早前已放走年過三十歲的左閘基捷基治、右閘薩巴列達和沙格拿，連去季季尾客串右閘表現不錯的捷西斯拿華士亦被棄用。 取而代之，據《英國廣播公司》透露藍月已經就右閘基爾獲加，和熱刺達成轉會費達協議。此子將以平後衛轉會費世界紀錄的五千萬鎊來投，預計周五完成體測就簽約落...
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明日開鑼 1折搶家品
美化家居為Zoey持家任務之一，自然不能錯過HomeSquare於明天（7月16日）開始的香港家居折，無論是大型傢俬、牀上用品又或是家電，特選貨品會有低至1折的優惠，更有限定數量的超抵家品，$1就有交...
2017-07-15
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首名港女赴日拍AV 36G Chili:藝術感好重!
日本AV女優來港拍三級片聽得多，香港女生過日本拍AV都係頭一次聽，年僅20歲、擁36G驕人上圍的O靚模麥紫莉Chili下月將飛日本拍AV，肉搏當地癡漢、大叔，其製作公司Hotline TV表示為增加互...
2017-07-15
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巴士的點評——法庭判決樹立宣誓「三大規定」案例
四個立法會議員梁國雄、羅冠聰、劉小麗和姚松炎的宣誓案判決，四人全數宣誓無效，失去議席。過去十年立法會議員宣誓愈來愈離譜，從開始時舞龍舞鳳玩道具玩變聲，到後期侮辱國家民族，而且各種行徑都無相干，風氣愈搞愈壞，如今撥亂反正。 今次主審區慶祥法官的判詞十分重要，因為他樹立了判定宣誓是否有效的三大規定。區官話依據《基本法》第一○四條（連同人大常委會就此條文作出的解釋）、《宣誓及聲明條例》的條文及相關案例，法庭指出有關作出立法會誓言的法律規定，有以下三個規定，宣誓人必須： 一、嚴格形式和內容規定。宣誓人必須準確地完全按照《宣誓及聲明條例》附表二所訂明的立法會誓言的形式及內容宣誓，意指...
2017-07-15
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閘中尋寶——天長地久趕工夫
馬季煞科日第九場三班千四米賽事，將有兩匹今季自購馬初上陣。當中蔡廄「估惑」兩歲時於愛爾蘭四戰得一冠三亞，贏馬是千六米膠沙地賽。此駒單在四月已試了三課大閘，當時見馬兒有點前速，屬四肢修長而落腳均速之馬，及後曾谷閘刻意留後，效果似乎平平。最近兩課泥閘皆用頭罩，早段領放而末段加速力不強，論馬狀態初起，今仗用雷神而負磅不重，如能順放也有力一爭。 同場摩廄「威力東」於澳洲時隸屬摩加利旗下，出戰八仗取得兩次頭馬，勝出路程為千六至千八米，賽事水準不算高。來港後操練日子不長，自五月起才於大跑道亮相，六月開始試了三課閘，見起步反應平常，末段騎落亦不多，看腳法屬均速中距離馬，初出跑千四亦嫌短，...
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