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﻿遊客自拍 撞展品如骨牌全倒

2017-07-15 列印
　　一名遊客參觀在美國洛杉磯「第十四號工廠」舉辦的藝術展，開心跟現場展示的藝術品自拍合照，期間疑因失去重心，整個人後傾並撞到展示櫃，結果造成一發不可收拾局面。原本整齊排列的展示櫃一個撞倒一個，猶如骨牌般一整排全都倒地，原本專心看展覽的觀民眾無不驚訝，當事人更嚇得手足無措。主辦單位點算後，初步估計意外造成約二十萬美元（約一百五十六萬港元）損失。
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