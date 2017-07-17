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﻿塞內加爾球迷人踩人八死

2017-07-17 列印
　　非洲國家塞內加爾發生人踩人意外，當地進行一場足球聯賽決賽時，雙方球迷爆發衝突，警員施放催淚彈驅散時，球迷爭先恐後逃跑，期間觀眾席一幅牆倒塌並引發人踩人意外，事件最少造成八死六十傷。

　　事發在上周六，塞內加爾首都達喀爾鄧巴迪奧球場舉行足球聯賽決賽，比賽進入加時，其中一隊以二比一領先對手，落後球隊的球迷怒不可遏，向對方球迷投擲石塊，未幾雙方球迷在觀眾席爆發激烈衝突，在場戒備警員隨即施放催淚彈試圖驅散球迷，卻引起球迷恐慌，爭相跑離球場，期間觀眾席一幅牆倒塌，惟後方不知情球迷繼續向前推撞，終釀成人踩人意外。

　　當局接報後派出多輛救護車到場，將傷者分送多間醫院搶救。塞內加爾體育部長馬塔巴證實，事件最少造成八死六十傷，死者包括一名小童；而傷者中四十九人傷勢嚴重。

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