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﻿近六成人不滿意特朗普施政

2017-07-17 列印
　　美國總統特朗普就職接近半年，受施政、失言、通俄醜聞影響，民望一直處於低位，最新民調顯示，不滿意特朗普施政受訪者增至接近六成，滿意者則下跌至不足四成。針對競選團隊涉嫌通俄事件，特朗普委任前聯邦檢察官科布為特別法律顧問，專責回應傳媒有關通俄事件相關查詢。另外，根據美國聯邦選舉委員會資料，團隊，上月底向紐約著名律師富特法斯支付五萬美元（約三十九萬港元）法律顧問費，而特朗普長子唐納德被揭與俄國女律師密會後，便聘請富特法斯為代表律師，令人懷疑特朗普是否早已知悉其兒接觸俄國政府相關人士。
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