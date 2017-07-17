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﻿ 「數學界諾獎」首位女得獎者病逝

2017-07-17 列印
　　被籲為「數學界諾貝爾獎」的菲爾茲獎首位女性得獎者、美國史丹福大學教授伊朗裔數學家米爾扎哈尼上周六因乳癌逝世，終年四十歲。伊朗總統魯哈尼發表聲明，讚揚米爾扎哈尼是出色數學家，令伊朗揚威國際。米爾扎哈尼一九七七年在德黑蘭出生，兒時夢想是成為作家，但高中期間愛上數學，其後遠赴哈佛大學升學，二○○八年獲史丹福大學聘請成為數學教授並美國定居。一四年國際數學家大會向她頒發菲爾茲獎，表揚她在幾何學和動力系統方面作出貢獻。據悉，米爾扎哈尼與乳癌搏鬥四年，癌細胞擴散至骨髓，最終不敵癌魔。
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