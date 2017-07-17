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日報新聞 > 國際

﻿載黏鰻貨車翻側 Truck carrying slime eels overturns

2017-07-17 列印
  An Oregon highway has been "slimed" after a truck carrying 3,400kg of eel-like fish overturned.The Guardian

  俄勒岡州一條公路變「黏滑」，因為一輛載有三千四百公斤鰻魚狀魚類的貨車翻側。《衛報》
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