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﻿2019年迎客！ 美迪士尼打造《星戰》園區

2017-07-17 列印
        坐落美國佛羅里達州迪士尼世界、加州迪士尼樂園的《星球大戰》主題園區預計於二○一九年開幕，華特迪士尼日前在加州安那翰舉辦的D23展覽內揭開主題園區神秘面紗，展出園區比例模型，園區名為《星球大戰：銀河邊緣》，佔地約十四英畝，區內佈有大量仿照電影場景興建的建築物，區內有兩個遊戲項目，其中一個以韓素羅的太空飛船「千歲鷹」為主題。另外，迪士尼世界亦會興建一間《星戰》主題酒店，供星戰迷入住。
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