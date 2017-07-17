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﻿日沖之島「鎖島」 禁遊客踏足

2017-07-17 列印
　　日本沖之島早前獲聯合國教科文組織列入世界遺產，該島本已禁止女性踏足，以免褻瀆島上神靈。據悉，沖之島現時每年一次允許有限遊客登島參加為時兩小時的祭典，遊客更必須遵守嚴格規定。但沖之島管理部門決定，明年起除祭司外，其他人士一律禁止登島。當局強調，沖之島是神道教祭司保護的島嶼，它現已登錄世界遺產，儘管一年只有二百名遊客，但仍有破壞島上事物風險，故決定封鎖小島，嚴加保護世界遺產。
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