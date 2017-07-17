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﻿美準新娘悔婚 改請流浪漢食大餐

2017-07-17 列印
　　美國印第安納州二十五歲卡明斯原定上周六出嫁，但她在出閣前一星期突然取消婚禮，由於根據她與婚宴場地簽訂的合約規定不能退款，原本提供給一百七十名賓客享用的美食亦不可取消，她與前未婚夫商討後，決定邀請一批露宿者及家屬到場享用美食，卡明斯甚至安排兩架巴士接載眾人到場。派對結束後，她與母親一同出發前往多明尼加「度蜜月」，之後將返回普度大學繼續攻讀藥學研究所課程。
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