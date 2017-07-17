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﻿LPGA禁女選手着短裙低胸衫

2017-07-17 列印
　　女性運動員除外表受人關注外，其衣着亦是眾人討論話題。女子職業高爾夫協會（Ladies Professional Golf Association）日前發出球手新服裝指引，今日起禁止球手穿着低胸上衣、短裙、破洞牛仔褲、貼身褲等非運動衣褲參賽，球手雖可着短褲參賽，但必須站立或彎曲時不能看到內褲或「打底褲」。另外，協會又禁止球手外露護腿或護脛等裝備參賽，違反者會罰款一千美元（約七千八百港元），而屢勸不改者罰款更會加倍。
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