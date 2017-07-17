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﻿醒目兔識用吸塵機清理便便

2017-07-17 列印
　　最近網上流傳一段短片，洛杉磯一隻四歲大的荷蘭垂耳兔，竟然懂得使用迷你吸塵機在地毯、木地板、兔屋內清理自己的便便；短片旁白更寫道，該隻兔子可以做家務，讓主人無需再煩惱家中看到便便，實在太高興。據悉，該隻「醒目兔」才華橫溢，除懂得用吸塵機外，更懂玩籃球、自行梳理毛髮等，牠亦是一隻網上紅兔，有關牠的短片累積點擊率達數以百萬計。
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