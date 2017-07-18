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﻿日無業青年殺死祖父母

2017-07-18 列印
　　日本一日內發生兩宗隨機傷人事件！周日上午神戶先有一名無業二十六歲青年，涉嫌殺死同住的祖父母及鄰居，並襲擊母親及另一名鄰居致重傷後，當晚東京再有一名六十四歲無業男子，無故用刀刺傷一名陌生人。

　　最新一宗隨機傷人事故於當地時間周日晚上約九時二十分，在東武鐵道淺草站附近發生，警方接報指，一名男子在該處拿着棍棒類的東西揮舞。

另一六旬漢刺傷人

  警察趕到車站出入口處，在淺草站大樓發現一名二十多歲青年蹲坐在地上，腹部被刺傷流血，即時獲送院救治，沒有生命危險。靠近事發現場有一名男子坐在地上，旁邊有一把沾有血跡的十七厘米長菜刀，警方上前查問，該名男子說「是我用刀刺傷了人」，已被警方以涉殺人未遂罪逮捕。

　　警方指，被捕疑犯是現年六十四歲的無業男子。
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