﻿日無業青年殺死祖父母

理論上，剛過去馬季賽事多了，練馬師人數因胡森、孫達志散倉但無人即時補上而少了兩位，每位倉主要贏夠十六場頭馬達至馬會要求，難度當比起往季的十五場還低了一點。結果卻是鄭俊偉要遲至煞科日才憑「仁仁友福」多添一W湊夠數，而吳定強與告達理則各只贏了八場頭馬，同改寫了千禧年後包尾倉主的新低成績！反而在練馬師榜的另一極端，蔡約翰就贏馬多達九十五場（如稍後「勁皇子」因藥被貶則是九十四場），打破了十二年前由告東尼創下的九十一W紀錄。 貧者愈貧，富者愈富，這說法真的從來無錯。馬場也如社會，即使機會多了，弱者能力與本錢都有限，分享不到太多好處。但馬會不是政府，倒沒有照顧弱勢的責任，只有汰弱留強提...

2017-07-18