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﻿針對企業客戶 Google重推智能眼鏡

2017-07-20 列印
        Google旗下智能眼鏡Google Glass二○一四年在美英推出時曾哄動一時，惟因其售價達一千五百美元（約一萬一千七百港元），加上其拍照及錄影功能引發私隱爭議，Google在一年後宣佈停產該產品；但該公司並未捨棄智能眼鏡項目，除定時釋出更新軟件外，更劍指商業用途的企業版智能眼鏡。企業版Google Glass相機解像度、電池續航力、處理器速度均提升，其重量變得更輕，且可以折疊，方便收納、攜帶。

  據悉，開發團隊已與速遞公司DHL、波音公司、通用電氣、大眾汽車等逾五十企業、醫療機構合作，提供企業版眼鏡，並供應企業解決方案與訓練。
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