 Advertisement
  • 2017年7月20日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： 黃雨消委會福岡日本行李箱藏屍案DQ

日報新聞 > 國際

﻿10英鎊新鈔 印珍奧斯汀名句

2017-07-20 列印
        今年是英國著名小說家、《傲慢與偏見》作者珍奧斯汀逝世二百周年，除早前發行的兩英鎊紀念硬幣外，英倫銀行特意在今年十英鎊紀念鈔背面，加入珍奧斯汀肖像，而背景則是她鍾情的古德翰姆莊園，同時印有《傲慢與偏見》第十一章內經典對話：「我宣告沒有甚麼比閱讀更有樂趣！」行長卡尼表示，引用的句子非常代表到珍奧斯汀文學精髓，反映她在字裏行間嘲諷當時的英國社會；而十英鎊鈔票紀念珍奧斯汀亦有特別意義，因為十鎊是當年出版社支付給她第一本小說的稿費。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd