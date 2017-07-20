 Advertisement
  • 2017年7月20日 星期四
  • 28º
  • 88%
熱門： 黃雨消委會福岡日本行李箱藏屍案DQ

日報新聞 > 國際

﻿摩蘇爾發現20名外國女聖戰士

2017-07-20 列印
　　　　伊拉克政府日前擊退極端組織伊斯蘭國，重奪北部重鎮摩蘇爾控制權，軍方日前在舊城區條地道內，發現二十名從外國女聖戰士，包括一年前從德國離家出走加入「聖戰」的十六歲蓮達。巴格達當局指，軍方發現蓮達時，她臉色蒼白、拿着槍械，除蓮達外，現場尚有四名德國人，亦有加拿大、車臣、俄羅斯、土耳其武裝份子，部份人佩戴自殺式炸彈腰帶，相信是自殺式攻擊隊成員。蓮達去年受網上激進份子影響改信伊斯蘭教，七月取其母信用卡、護照，購買機票取道土耳其前往敍利亞，改名馬里婭姆加入伊斯蘭國。當局相信，她因父母離異而大受打擊，思想和性情大變，終踏上極端份子之路。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd